Ставрополь, 13 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум.



Эдуард Мане. Завтрак в студии. 1868

«Одним из основных критериев оценки успешности деятельности региональных властей по улучшению инвестиционного климата должны стать регулярные встречи первого лица края с бизнес-сообществом», — заявила корреспонденту ИА руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Кавказском федеральном округе Фатима Шебзухова.

Это может быть «Завтрак с губернатором» или «обед, ужин с губернатором», на которых бизнес и власти встречаются лицом к лицу и обсуждают вопросы взаимодействия, уточнила эксперт.

«Уже существует День открытых дверей в министерствах. Такими же регулярными должны стать встречи первых лиц с бизнес-сообществом. Они должны быть как минимум ежеквартальными», — сказала представитель АСИ.

Эксперт уточнила, что такая практика уже существует в некоторых регионах. Для повышения инвестиционного климата территорий она должна стать повсеместной.

Это касается и встреч с муниципальными властями.

«Если региональные органы власти какие-то шаги по улучшению инвестклимата предпринимают, то администрации муниципальных образований ничего для этого не делают. Повышение инвестклимата должно стать критерием оценки и местных властей. Мэр тоже должен регулярно встречаться с бизнесом, также как и губернатор», — добавила эксперт СКФО.

Говоря о критериях оценки успешности деятельности региональных управленческих команд в этой области, Шебзухова назвала хорошим фактором увеличение количества новых высокопроизводительных рабочих мест. Также хорошим показателем экономического роста предприятий должен стать рост валовой выручки предприятий.

При этом говоря о рост региональной налоговой базы, эксперт отметила, что это может заставить власти добиваться налогов с предприятий.

Темпы снятия административных барьеров, совершенствование законодательства и правоприменения должны стать критерием оценки деятельности властей: «Я бы сказала не темпы, а глубина снятия барьеров. Однозначно, таким критерием должно стать и изменение политики проверки предприятий по экономическим преступлениям и меры пресечения для руководителей этих предприятий», — высказала мнение представитель АСИ.

Оценивая значимость мер мотивации региональных управленческих команд, занимающихся улучшением инвестклимата, Шебзухова оценила «на тройку» возврат региону части налогов, перечисленных в федеральный бюджет; финансирование мероприятий по совершенствованию инвестклимата и финансирование профильных российских образовательных программ для членов наиболее эффективных региональных управленческих команд.

Практически неэффективной мерой мотивации эксперт считает снижение уровня расходных обязательств субъекта при распределении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

«На пятерку» представитель АСИ оценила такие меры как поощрение членов наиболее эффективных региональных управленческих команд в виде специальной премии правительства РФ «За улучшение инвестиционного климата»; включение в резерв управленческих кадров, находящийся под патронажем президента РФ или создание специального кадрового резерва «менеджеров изменений»; награждение почетными грамотами и благодарностями президента и правительства РФ, а также финансирование международных стажировок членов наиболее эффективных региональных управленческих команд.

В число таких мер специалист предлагает включить внесение предложений по улучшению инвестклимата, приемлемых для каждого субъекта РФ, которые разработаны для всех регионов ведущими экономистами страны.

«Потому что у ведущих университетов, академий есть программы по улучшению инвестиционного климата, есть диссертации с выводами, какие из мер лучше применять. Их никто не озвучивает. Они так и лежат в архиве», — сетует эксперт.

«Существует научная база по решению этих проблем. Необходимо взять научную теорию и переложить ее на региональную практику. Этот велосипед уже изобретен», — считает специалист в экономике.

«Еще одной мерой мотивации должен стать полный запрет увеличения ставки местных налогов и налогов субъектов не менее чем на два года. Потому что федеральные программы предусматривают снижение или не увеличение налогов, а местные власти их повышают. Получается абсурд», — высказала позицию Шебзухова.

Обобщая вышесказанное, представитель АСИ в СКФО заявила, что все «региональные проектные офисы должны быть и муниципальными тоже. Муниципалитет тоже должен оцениваться и мотивироваться», — добавила эксперт.

Напомним, ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустило проект «Стань участником Госсовета». Эксперты высказывают свои предложения в преддверии заседания Госсовета по вопросу эффективности работы управленческих команд регионов по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Заседание запланировано на конец октября 2016 года.