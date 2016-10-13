Липецк, 13 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Липецкой области завершено расследование уголовного дела о нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на развитие фермерского хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 52-летний бывший глава крестьянско-фермерского хозяйства растратил грант на 4,5 млн рублей, а перед государством отчитался документами о не состоявшихся в реальности сделками с производителями сельхозоборудования.

Hans Овцы

По данным следствия, в 2012 году главе крестьянско-фермерского хозяйства был предоставлен грант на софинансирование затрат в размере более 4,5 млн рублей. На эти деньги мужчина должен был использовать на строительство и развитие овчарни, закупку отары. Ежеквартально ему нужно было отчитываться в проделанной работе.

Однако выделенные бюджетные средства ушли неизвестно куда, а в Управление сельского хозяйства области фермер предоставил заведомо ложные сведения о закупке оборудования и стройматериалов для реконструкции и строительства животноводческих помещений. На самом деле никакого оборудования не покупал, а финансово-платежные документы только создавали видимость сотрудничества с контрагентами, которого в реальности не было.

В ходе предварительного следствия фермер вину не признал, но против него было собрано достаточно доказательств. Например, следователи допросили представителей почти десятка фирм, у которых обвиняемый якобы покупал технику. Материалы уголовного дела изложены в девяти томах. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, откуда поступит в суд. Бюджетные деньги фермеру придется вернуть государству.