Донецк, 13 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Сегодня, 13 октября, в Донецке прошло закрытое совещание главы ДНР Александра Захарченко с главами министерств и ведомств республики. Как сообщает ДАН, на встрече присутствовали министр финансов Екатерина Матющенко, глава ЦРБ Ирина Никитина, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощока, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, глава Пенсионного фонда Галина Сагайдакова и другие чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Единственное, о чем удалось узнать главному республиканскому СМИ, что министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина предложила создать в ДНР базу данных временно перемещенных лиц для назначения и выплаты им денежных компенсаций.

«На территории ДНР отсутствует специальный орган занимающийся регистрацией перемещенных лиц, в результате чего они не могут получать социальные выплаты. Поэтому нами предложено, что управления труда и социальной защиты ДНР на местах займутся регистрацией перемещенных лиц», — сказала Толстыкина.

По ее словам, после прохождения регистрации вынужденные переселенцы получат справку, по которой смогут получить назначенные им выплаты. Кроме этого, Минсоцполитики планирует привлечь к работе на этом направлении сотрудников МВД, МГБ и миграционной службы.

Напомним, 4 сентября Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР сообщил, что в ДНР с начала военного конфликта вынужденными временными переселенцами стали 8453 человека. При этом за помощью в предоставлении места в пунктах временного размещения в АУПЧ обратились 4747 человека, из них: в 2014 году — 1236 человек, 2015 — 2919 человек, 2016 — 592 человека. Преимущественно это граждане, жилье которых пострадало в результате ведения боевых действий, и жилье которых находится в обстреливаемых районах. На территории ДНР открыт 71 пункт временного размещения, из них: функционирует — 59, в резерве — 12. Напомним, что на Украине насчитывается около 1,7 млн зарегистрированных переселенцев. Сотни тысяч беженцев с Донбасса выехали в Россию, десятки тысяч — в другие страны.