Москва, 13 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сокращать избыточное присутствие государства в экономике.

government.ru Дмитрий Медведев

«Будем заниматься и мобилизацией дополнительных доходов», — заявил он на заседании правительства, где обсуждался проект федерального бюджета на 2017−2019 гг.

Медведев подчеркнул, что «сама по себе мобилизация должна не только решать фискальные задачи (хотя они тоже важны), но и стимулировать структурные изменения — сокращать избыточное присутствие государства в экономике, выравнивать конкурентные условия для предприятий и работать в конечном счете на восстановление роста».