Багдад, 13 октября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил 13 октября о том, что он вызвал посла Турции, чтобы выразить ему протест по поводу присутствия войск Анкары на севере Ирака, сообщает Figaro.

pixabay.com Турецкий флаг

В отношениях между двумя странами наступило обострение на фоне приближение операции по освобождению Мосула, бастиона боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турция, руководство которой считает, что обладает историческими правами на этот город, расположенный в сотне километров от границы, установила базу Башика поблизости от Мосула, где находится 500 военнослужащих Турции, которые занимаются подготовкой иракских добровольцев, стремящихся освободить Мосул.