Ульяновск, 13 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Минфин РФ включил Ульяновскую область в число регионов-лидеров применения лучшей практики бюджетов для граждан. Такие данные содержатся в ежегодном докладе «О лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях», опубликованном Минфином

pixabay.com Деньги для граждан

По данным министерства, деятельность субъектов оценивалась по десяти основным критериям и нескольким дополнительным параметрам. По целому ряду из них Ульяновская область занимает лидирующие позиции.

В их числе «распространение информации о бюджете», «понятность информации о бюджете» — доступность ее для понимания и восприятия широким кругом населения, «взаимодействие с гражданами в ходе планирования и исполнения бюджета» — формы и способы работы с населением.

Кроме того, в докладе отмечается, что Ульяновская область является регионом, в котором активно развивается проект поддержки местных инициатив.

Как сообщалось, этот проект стартовал в регионе в феврале 2015 года по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Общая стоимость реализации проектов в 2015 году составила более 15 млн рублей. В 2016 году из областного бюджета на поддержку местных инициатив выделено 62 млн рублей.

Ремонту и работам по благоустройству подлежат такие объекты, как дома культуры — 32 проекта (58,2%), объекты водоснабжения населения — 10 проектов (18,2%), парки, памятники-9 проектов (16,4%), спортивные объекты — 2 проекта (3,6%), объекты пожарной безопасности — 2 проекта (3,6%).