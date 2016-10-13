Вашингтон, 13 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Американские специалисты изобрели материал, позволяющий превращать молекулы углекислого газа в молекулы этилового спирта с использованием электрической энергии, статья о разработке опубликована в журнале ChemistrySelect.

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В основе материала — особые «наноиглы» из графена и меди, которая является катализатором процесса. Ее электрохимические свойства позволяют преобразовывать углекислый газ в молекулы угарного газа и другие соединения.

Исследователи считают, что разработанная ими технология почти готова к внедрению в промышленности и не потребует больших затрат. Спирт можно будет использовать в качестве биотоплива для автомобилей или как рабочее тело для топливных ячеек.

В настоящее время разные коллективы ученых работают над способом превращения углекислого газа, содержащегося в атмосфере, в биотопливо и другие нужные соединения.