Ялта, Крым, 13 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. 12-метровая яхта села на мель в акватории Черного моря в районе поселка Олива Ялты в Крыму днем 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

Сообщение о том, что на мель села яхта «Аурелия», поступило в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым в 12:30. Причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия — волнения на море достигают четырех — пяти баллов.

На судне находились три человека. Для оказания помощи был направлен катер «Лидер-11», а также теплоход «Крым» морского порта Ялта

В настоящее время проводится спасательная операция. Угрозы для жизни экипажа судна нет, в медицинской помощи не нуждаются, сообщили в МЧС.

Между тем, как сообщает ИА REGNUM, в Черном море продолжается операция по поиску троих моряков, пропавших без вести при затоплении плавкрана ночью 12 октября. Спасательная операция прерывалась на ночь — в связи с наступлением темноты и плохими погодными условиями — и возобновилась утром 13 октября, с привлечением водолазов.

В связи с погодными условиями, МЧС на Южном берегу Крыма переведено в режим чрезвычайной ситуации.