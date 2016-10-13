Самара, 13 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В самарском отделении «ЕР» грядут кадровые перестановки в связи с тем, что Герой России Игорь Станкевич избран депутатом Госдумы седьмого созыва, он вошел в состав комитета по аграрным вопросам, сообщает ИА REGNUM.

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Полномочия секретаря реготделения партии Станкевич исполнял с 21 января 2016 года, он сменил на этом посту экс-главу Самары — бывшего спикер городской думы Александра Фетисова, который был назначен зампредом облправительства.

По словам полковника запаса Станкевича, заняться сельским хозяйством в Госдуме ему посоветовал губернатор Николай Меркушкин. Об этом он заявил в эфире программы «Город С» на телевизионном канале «Самара ГИС».

Нового секретаря отделения единороссы выберут на внеочередной конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти одномандатных округах в Самарской области на выборах в Госдуму седьмого созыва победили представители «Единой России».

В Самарском одномандатном округе № 158 победила замминистра образования области — руководитель департамента общего образования Надежда Колесникова. Она стала членом комитета Госдуму по вопросам семьи, женщин и детей.

В Тольяттинском №159 выиграл советник вице-президента службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АвтоВАЗ» Владимир Бокк, ныне он член думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В Красноглинском округе №160 — проживающий в Москве депутат Госдумы Виктор Казаков, он — член счетной комиссии Госдумы и остался в комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В Жигулевском округе №161 — Евгений Серпер (депутат губернской думы на непостоянной основе, председатель правления инвестиционной промышленной компании «Константа Капитал»), теперь он член комитета ГД по транспорту и строительству.

В Промышленном округе № 162 победил Герой России — член Общественной палаты области Игорь Станкевич, он стал членом комитета ГД по аграрным вопросам.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев избран в составе федерального списка кандидатов от «ЕР», он назначен первым заместителем председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Депутат Госдумы Леонид Симановский — также «списочник», он назначен заместителем председателя комитета ГД по бюджету и налогам, третий «списочник» Леонид Калашников получил пост председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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