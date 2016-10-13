Бангкок, 13 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Таиланде на 89-м году жизни скончался король Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый), сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.

Government of Thailand Король Пхумипхон Адулъядет. 2010

Он ушел из жизни в больнице Сирират в Бангкоке, причина смерти не сообщается. Король Пхумипхон Адулъядет царствовал дольше всех ныне живущих в мире монархов — он взошел на трон в 1946 году.

На 13 октября назначено экстренное заседание парламента Таиланда. Накануне бюро королевского двора распространило специальный бюллетень с сообщением о «нестабильном» состоянии здоровья короля.