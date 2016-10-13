Премьер Литвы накануне выборов пообещал поднять зарплату учителям
Вильнюс, 13 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Глава правительства Литвы и лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс за полторы недели до второго тура парламентских выборов пообещал увеличить зарплату учителям, сообщает сегодня, 13 октября, корреспондент ИА REGNUM.
При этом эту новость он преподнёс, как старое давно принятое решение: «Реагируя на возникшие в общественном пространстве вопросы о повышении зарплат педагогам, премьер Альгирдас Буткявичюс утверждает, что правительство последовательно выполняет свои обязательства перед учителями Литвы, поэтому, как и договорились представители правительства и профсоюзы работников сферы просвещения еще в марте месяце, с 1 января 2017 года на повышение зарплат педагогов в бюджете выделено 24,4 млн евро». «Кроме того, правительство, выполняя свои обязательства, с 1 сентября уже выделило на это 8 млн евро», — говорится в заявлении правительства Литвы. «Это позволит выполнить соглашение, согласно которому зарплаты педагогов со следующего года должны подняться на 5%», — сказал пресс-атташе премьера Миндаугас Янулёнис.
«Глава правительства напоминает, что с 1 января 2016 года впервые за 6 лет был повышены зарплаты всем педагогам — от воспитателей детсадов до учителей. Для тех, кто зарабатывал меньше всего — педагогов дошкольного образования — зарплата повысилась до 7% (в 2015 г. их зарплаты уже выросли на 10%), для начинающих учителей общеобразовательных школ зарплаты выросли на 5%, для всех остальных — на 3%», — сказал Янулёнис.
Отметим, что литовские социал-демократы по итогам первого тура выборов получили только 13 мест в парламенте, уступив крестьянам-зеленым, у которых уже 19 мандатов, и консерватором, которые победили в первом туре.