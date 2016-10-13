Вильнюс, 13 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Глава правительства Литвы и лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс за полторы недели до второго тура парламентских выборов пообещал увеличить зарплату учителям, сообщает сегодня, 13 октября, корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде. 1859

При этом эту новость он преподнёс, как старое давно принятое решение: «Реагируя на возникшие в общественном пространстве вопросы о повышении зарплат педагогам, премьер Альгирдас Буткявичюс утверждает, что правительство последовательно выполняет свои обязательства перед учителями Литвы, поэтому, как и договорились представители правительства и профсоюзы работников сферы просвещения еще в марте месяце, с 1 января 2017 года на повышение зарплат педагогов в бюджете выделено 24,4 млн евро». «Кроме того, правительство, выполняя свои обязательства, с 1 сентября уже выделило на это 8 млн евро», — говорится в заявлении правительства Литвы. «Это позволит выполнить соглашение, согласно которому зарплаты педагогов со следующего года должны подняться на 5%», — сказал пресс-атташе премьера Миндаугас Янулёнис.

«Глава правительства напоминает, что с 1 января 2016 года впервые за 6 лет был повышены зарплаты всем педагогам — от воспитателей детсадов до учителей. Для тех, кто зарабатывал меньше всего — педагогов дошкольного образования — зарплата повысилась до 7% (в 2015 г. их зарплаты уже выросли на 10%), для начинающих учителей общеобразовательных школ зарплаты выросли на 5%, для всех остальных — на 3%», — сказал Янулёнис.

Отметим, что литовские социал-демократы по итогам первого тура выборов получили только 13 мест в парламенте, уступив крестьянам-зеленым, у которых уже 19 мандатов, и консерватором, которые победили в первом туре.