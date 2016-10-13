Москва, 13 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о помощи регионам, в частности, планируется стимулировать их к снижению долговой нагрузки.

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«Мы дополнительно поможем тем регионам, которые сегодня сталкиваются с трудностями, в том числе будем стимулировать их снижать долговую нагрузку, стараться наращивать налоговый и экономический потенциал», — сказал Медведев при обсуждении проекта федерального бюджета на 2017−2019 гг.

Сбалансированность всей системы в немалой степени зависит от региональных бюджетов, отметил Медведев, указав на необходимость повышения эффективности межбюджетных отношений.

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Говоря том, чтобы сделать более сбалансированными региональные бюджеты, глава правительства указал на иное распределение налога на прибыль между территориями и федеральным центром, кроме того, предполагается введение дополнительных требований к участникам консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

«Кроме того, мы продолжим предоставлять дополнительные льготы по региональным инвестиционным проектам, особенно по таким стратегически важным регионам, как Дальний Восток», — подчеркнул он.