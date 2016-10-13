Вашингтон, 13 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Технологическая революция в США не дала ожидаемого эффекта в виде увеличения рабочих мест. Рабочие места продолжают сокращаться даже в it-сфере, пишет The Wall Street Journal.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Людей увольняют, заменяя их компьютерами, когда это возможно — чтобы экономить на зарплатах. Издание приводит статистику, согласно которой занятость американского населения в компьютерных фирмах и электронных компаниях существенно снизилась: на 40% — с 90-хх годов.

Отмечается, что американские it-компании всё больше стремятся перенести своё производство на территорию Китая из-за дешевизны рабочей силы, таким образом лишая работы своих соотечественников. При этом несколько десятков лет назад американские экономисты и различные влиятельные лица убеждали общество, что США будет процветать благодаря технологической революции.

В качестве примера приводятся слова 42-го американского президента Билла Клинтона, который в 2000 году заявил: «Америка будет вести мир к общему миру и процветанию на дальние рубежи науки и техники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что за июнь в США неожиданно резко выросла безработица: с 4,7 до 4,9 процентов. Экономисты прогнозировали рост, но до 4,8%.