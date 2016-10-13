Ульяновск, 13 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области по итогам сентября составил 0,54%. Как сообщил на аппаратном совещании регионального правительства губернатор Сергей Морозов, он остаётся одним из самых низких в ПФО.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По данным областного правительства, всего с начала года на территории Ульяновской области создано порядка 18 тыс. вакансий, что составляет почти 80% от плана на 2016 год.

Из них более 11 тыс. вакансий в сфере малого и среднего бизнеса, почти 2,7 тысячи — в организациях, реализующих инвестиционные проекты.

В соответствии с задачами, поставленными главой региона, всего до конца годапланируется создать порядка 22,5 тысячи новых рабочих мест.

«Мы продолжаем сокращать количество безработных граждан. Сегодня на учёте в областной службе занятости населения зарегистрированы 3,5 тыс. человек. При этом количество открытых вакансий составляет около 11 тыс. позиций — в среднем по три на каждого безработного», — отметил Сергей Морозов.

Как сообщалось, по поручению губернатора в Ульяновской области продолжается комплексная работа по развитию социального партнёрства.

В частности, реализуется программа «Достойный труд — основа благосостояния человека в Ульяновской области», рассчитанная до 2020 года.