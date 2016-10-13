Иваново, 13 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Ивановской области объединят родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Школа родителей» направлен на оказание разносторонней помощи таким семьям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

pixabay.com Родители и ребёнок

Проект «Школа родителей» реализуется при поддержке программы «Дети Ивановской области». По замыслу инициаторов, «Школа родителей» станет тем местом, где будут собраны знания, методики, жизненный опыт и многое другое, что необходимо семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия школы будут проходить в виде лекций, тренингов, семинаров и мастер-классов. Темы будут определяться, в том числе, с помощью анкетирования родителей. Организована школа на базе Ивановского государственного университета.

Первым мероприятием проекта станет семинар на тему «Правовое информирование семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». Оно пройдет 15 октября.

В Ивановской области проживает около 3 тыс. семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Таким семьям предоставляются меры социальной поддержки: набор социальных услуг или его денежное возмещение, ежемесячная денежная выплата, компенсация по оплате коммунальных услуг и другие.