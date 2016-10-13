Уфа, 13 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. УФАС России по Башкирии признало Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, ООО «УфаЛифт», ООО «Башкирская лифтовая компания» (ООО «БЛК») и ряд управляющих компаний (УК) нарушившими Закон о защите конкуренции (п.4 ст.16). По мнению территориального антимонопольного органа, такие действия приводят к устранению хозяйствующего субъекта с рынка комплексного обслуживания лифтов в г. Уфа, сообщает ФАС РФ 13 октября.

(сс) kaisender Лифт

Министерство провело совещание, куда были приглашены управляющие компании, Башкирская лифтовая компания и ООО «Уфа Лифт Плюс». На совещании последовали указания передать деятельность по обслуживанию лифтов в Уфе обратно в ООО «БЛК», а ООО «Уфа Лифт Плюс» — прекратить свою деятельность. Затем в адрес «Уфа Лифт Плюс» были направлены письма от УК о расторжении договорных отношений.

Таким образом, имело место вмешательство со стороны органов власти в конкурентную среду на рынке комплексного обслуживания лифтов в Уфе, направленное на устранение с рынка хозяйствующего субъекта, отмечают в ФАС.

При этом в ведомстве отмечают, что с вступлением в законную силу «четвертого антимонопольного пакета» центральный аппарат ФАС России получил полномочия по пересмотру решений и предписаний территориальных органов в случае поступления жалобы на действия УФАС. Этим правом воспользовалось ООО «Башкирская лифтовая компания». Весной этого года президиум ФАС России рассмотрел жалобу компании. Также коллегиальный орган ведомства заслушал независимое заключение представителей Ассоциации антимонопольных экспертов.

Как отмечал ранее заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, президиум службы отказал в удовлетворении жалобы ООО «Башкирская лифтовая компания», так как решение территориального органа не нарушает единообразную практику применения антимонопольного законодательства. Таким образом, коллегиальный орган ФАС России не нашел основания для его отмены.

Кроме того, органы власти и хозсубъекты, признанные нарушившими закон о защите конкуренции, обжаловали решение территориального органа в суде. Первая инстанция удовлетворила их требование, однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил ее решение и подтвердил законность действий Башкортостанского УФАС России.