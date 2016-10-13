Лондон, 13 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка в семиборье Джессика Эннис-Хилл на своей странице в социальной сети Instagram сообщила о том, что приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Robbie Dale Джессика Эннис-Хилл

«Мне повезло с такой яркой карьерой в спорте, который я люблю, — написала она. — Это решение (завершение профессиональной карьеры) было одним из самых сложных, но я знаю, что наступило подходящее время».

При этом Эннис-Хилл добавила, что всегда мечтала уйти из спорта, находясь на вершине профессиональной карьеры.

«Ни о чем не жалею и хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня всё это время», — добавила британская спортсменка.