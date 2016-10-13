Москва, 13 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Укрепление российской национальной валюты прекратилось вслед за ростом цен на нефть. Помимо рынка энергоресурсов, на ослабление рубля играют словесные интервенции представителей власти, которым невыгоден чрезмерно укрепившийся рубль, говорит ведущий аналитик компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Владимир Чернов.

wilhei Рубли

«Цена нефти марки Brent обновила годовые максимумы в районе 53 долларов за баррель, но закрепиться выше них не смогла и опустилась к 52 долларам за баррель.13 октября же стоимость черного золота рискует упасть еще сильнее, вплоть до психологической отметки в 50 долларов за баррель, чему может поспособствовать рост запасов сырой нефти в США», — отметил он.

Официальные данные министерства энергетики США выйдут только вечером 13 октября, но подобные выводы можно сделать уже сейчас благодаря статистике от Американского института нефти (API), говорит эксперт. «Согласно его расчетам, на прошлой неделе запасы выросли на 2,7 млн баррелей. По прогнозам аналитиков, данные от Минэнерго должны показать рост на 650 тыс. баррелей, и если эксперты API были правы хотя бы наполовину, то вечерняя публикация вызовет существенное снижение цен на черное золото. Это закономерно негативно отразится и на стоимости рубля», — указывает Чернов.

Помимо нефтяного рынка, на курс рубля очень заметно давит российское правительство, которому чрезмерно укрепившийся рубль абсолютно не нужен, подчеркивает аналитик. «Уже последовали словесные интервенции от главы нашего ЦБ, а значит, не стоит рассчитывать на дальнейший рост «деревянного». Ведь у правительства куда больше рычагов для давления на стоимость рубля, чем у трейдеров — желания торговать на его укрепление. Именно поэтому мы считаем, что в самое ближайшее время российская валюта вполне способна вернуться к торгам в районе 64−65 рублей за доллар, особенно, если вновь последуют какие-либо вербальные интервенции», — заключил он.

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