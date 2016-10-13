Москва, 13 октября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) РФ частично удовлетворил апелляционное представление Тверской военной прокуратуры на приговор Московского окружного военного суда в отношении четырех выходцев из Средней Азии, осужденных за убийства, разбой и вербовку боевиков в террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

juslex.ru Судья

Ранее они были приговорены к срокам от 28 до 30 лет лишения свободы. «Суд постановил изменить приговор и снизить наказание членам религиозно-экстремистской ячейки Атаханову Г., Жумаеву Г., Камалдинову Д., Кохорову А.», — говорится в постановлении Верховного суда.

Атаханов проведет в колонии строго режима 29 лет и 2 месяца, Жумаев — 26,5 лет, Камалдинов — 27,5 лет, а Кохоров — 27 лет и 4 месяца. Из приговора Московского окружного военного суда также удалено положение об отбытии первых десяти лет срока в тюрьме.

Также из приговора суда первой инстанции был удалено положение о том, что осужденные будут отбывать первые десять лет срока в тюрьме.

Апелляционное представление было удовлетворено в части некоторых требований, не относящихся к срокам лишения свободы. Главная военная прокуратура указала в своем отзыве, что имеются основания для смягчения приговора.