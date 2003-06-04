Ярославль, 13 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. 13 октября в Ярославле состоялось первое заседание согласительной комиссии с участием представителей мэрии и муниципалитета города, на которой обсуждался новый порядок избрания мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

ИА REGNUM мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполнительная и представительная власть разработали два альтернативных проекта, определяющих порядок избрания главы города. Камнем преткновения стали требования, предъявляемые к кандидату на этот пост.

«В ходе заседания комиссии по многим вопросам удалось найти взаимопонимание и приблизиться к компромиссу. Пока нет понимания по вопросу о том, каким должно быть голосование депутатов за предложенные кандидатуры. Мэрия предлагает, чтобы голосование было открытым — руками. Депутаты считают, что большая объективность будет, если выбирать главу Ярославля будут тайно. Следующая встреча состоится завтра», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

Согласно областному закону, избирать нового мэра будут депутаты муниципалитета из числа кандидатур, предложенных комиссией, половина которой формируется губернатором, а половина — муниципалитетом. Принять участие в конкурсе сможет любой желающий, соответствующий критериям, которые предстоит установить.