Ульяновск, 13 октября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Общественная палата Ульяновской области усилит контроль за депутатами всех уровней. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, разработка соответствующего законопроекта ведется в соответствии с вступившим в силу федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

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«Этой теме сейчас уделяется особое внимание и на федеральном уровне. В состав Общественной палаты должны войти представители всех слоев населения, чтобы всецело обсуждать приоритетные направления развития нашей области, — заявил губернатор Сергей Морозов. — Кроме того, мы видим, как повышается ответственность органов исполнительной власти перед обществом благодаря регулярным отчетам регионального правительства перед Законодательным собранием и областной Общественной палатой. Новый региональный закон должен наделить Общественную палату правом жесткого народного контроля и за деятельностью депутатов всех уровней: от поселенческого до Государственной Думы».

Для разработки нормативного акта в регионе создана рабочая группа, которую возглавила председатель Общественной палаты Ульяновской области Тамара Девяткина. В ее состав вошли представители органов исполнительной и законодательной властей, муниципальных образований, общественных организаций, юристы. Планируется, что новый законопроект будет рассмотрен в Законодательное собрание 15 ноября.

«На федеральном уровне закон, определяющий общие правила формирования деятельности общественных палат принят впервые. Однако, для нашего региона большинство обозначенных в нем пунктов не являются чем-то новым и соответствуют пунктам действующего в области регионального закона, — уверена Девяткина. — Принятый федеральный закон существенно укрепляет права региональных общественных палат и прописывает механизмы их взаимодействия с органами власти. Поэтому наша цель — развивать и совершенствовать уже существующую в регионе нормативную базу, регулирующую деятельность Общественной палаты».

Как сообщалось, Общественная палата Ульяновской области начала свою деятельность 31 октября 2006 года.