Вильнюс, 13 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Литве нельзя повышать плату за отопление, если с 2017 года последовательно не будет сокращаться стандартный тариф на НДС, говорит глава фракции Сейма Движения либералов Еугениюс Гентвилас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 октября.

patriot-news.info Снижение НДС

«Нынешние речи правящих об аннулировании или продлении льгот по НДС на отопление выглядят прискорбно. Противоречащие друг другу действия министра финансов правительства социал-демократов и лидеров парламентской фракции социал-демократов — это просто издевательство над людьми, это еще раз доказывает неспособность этого правительства принимать решения», — сказал Гентвилас.

Либералы будут предлагать, чтобы при принятии проекта государственного бюджета на 2017 год была утверждена установка, согласно которой со следующего года стандартный тариф на НДС будет сокращаться на 1%, и его планка будет опущена от 21% до 18%.

«Заявления уходящего правительства о том, что, якобы, нужно аннулировать льготы по НДС на отопление при отсутствии другого предложения означает не что иное, как повышение налога для большей части населения. Либералы не могут одобрить такую модель, поэтому мы будем стремиться, чтобы в первую очередь было утверждено обязательство сократить до 18% стандартный тариф на НДС, который создал бы предпосылку для снижения цен на услуги для жителей и выхода части НДС из «тени». Конечно, помимо этого правительство должно будет гарантировать четкий план мер, как выделить компенсации жителям, которые не в состоянии оплатить счета за отопление», — утверждает Гентвилас.

Напомним, второй тур голосования на парламентских выборах состоится 23 октября.