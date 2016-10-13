Петрозаводск, 13 октября, 2016, 14:46 — ИА Регнум.



Илья Репин. Проводы новобранца. 1879

В столице Карелии Петрозаводске проходит осенний призыв на срочную военную службу. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в пресс-службе администрации города, в ходе текущей призывной кампании на срочную военную службу планируется призвать 430 юношей карельской столицы.

Служить они будут за пределами Карелии, в основном в Западном военном округе: в сухопутных войсковых частях, воздушно-космических силах, ракетных войсках стратегического назначения, инженерных войсках, а также войсках Национальной гвардии РФ.

Первая отправка новобранцев из Петрозаводска планируется в двадцатых числах октября.

Осенний призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря.