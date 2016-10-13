Красногорск, 13 октября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Власти Московской области разрабатывают новый механизм борьбы с неплательщиками налогов на объекты недвижимости. Рассчитывать налог для незарегистрированного имущества предлагается с использованием кадастровой стоимости земли, умноженной на разработанный коэффициент, который будет значительно выше реальной стоимости объектов. Региональное правительство готовится выйти с инициативой по изменению налогового кодекса в Госдуму РФ к концу года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил зампред правительства Московской области Александр Чупраков, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

pexels.com Налог на недвижимость

«Мы продумали сейчас механизм, который обсуждаем с налоговой, с Минэкономразвития, коллегами из Москвы, с тем, чтобы побудить граждан все-таки зарегистрировать недвижимость. Допустим, вы являетесь собственником недвижимости. Землю вы оформили, платите с нее налог. Мы заходим в базу и видим, что у вас есть земельный участок в собственности. Мы берем кадастровую стоимость земли, считаем примерную стоимость всех ваших объектов, которые находятся на земельном участке, все считаем по максимуму и приходим к выводу, что стоимость этих объектов в пять раз больше, чем кадастровая стоимость земли. Мы берем эту стоимость, умножаем на пять, подаем в налоговую, а она вам направляет уведомление с просьбой заплатить налог на объекты в виде суммы кадастровой стоимости земли умноженной на пять. Конечно, это будет больший налог. Мы все равно вас побудим зарегистрировать недвижимость», — пояснил Чупраков.

Он также отметил, что правительство региона будет добиваться внесения изменений в налоговый кодекс, по которому стоимость выявленных объектов недвижимости будет определяться как кадастровая стоимость земельного участка, на котором они расположены, умноженная на некий коэффициент.

«Когда вы получите такой высокий налог, вы сразу совершите все необходимые действия: поставите на кадастр, определите кадастровую стоимость объектов недвижимости, налоговая это получит и пересчитает вам налог, так и справедливость восторжествует», — заключил зампред.

Все процедуры по согласованию законопроекта внутри правительства Московской области планируется пройти уже в этом году, так что до конца года инициатива будет внесена в Госдуму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области стартовала масштабная программа по выявлению незарегистрированной недвижимости. С помощью аэрофотосъемки власти региона будут находить объекты капитального строительства и проверять информацию о тех гражданах, которые не платят налоги на имущество.