Москва, 13 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал происходящую в офисах «Башнефти» якобы «выемку документов»: по его словам, происходит смена руководства и передача дел, сообщает Business FM.

Dmitry Rozhkov Михаил Леонтьев

По его словам, больше ничего там не происходит, и происходить не может. Речь о выемке документов не идет. Леонтьев пояснил, что смена руководства — «не самое рядовое событие для многих сотрудников «Башнефти».

В самой компании «Башнефть» происходящее пока не прокомментировали. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в двух офисах компании «Башнефть» — в Москве и Уфе — был отключен интернет, и две группы людей в штатском заходили в отделы и забирали документы.

Напомним, 10 октября председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» компании «Роснефть» за 329,69 млрд рублей. Новым президентом ПАО АНК «Башнефть» назначен вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин. Такое решение принял совет директоров в Уфе.