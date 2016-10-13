Стокгольм, 13 октября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году стал американский рок-музыкант и поэт Боб Дилан. Формулировка звучит так: «за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции», передаёт ВВС.

Xavier Badosa Боб Дилан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты в преддверии вручения Нобелевской премии полагали, что лауреатами могут стать сирийский поэт Адонис, японский прозаик Харуки Мураками или кенийский новеллист и активист Нгуги Ва Тхионго.

Напомним, в прошлом году Нобелевская премия по литературе была присуждена белорусской писательнице Светлане Алексиевич, известной своими антисоветскими произведениями «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва».

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