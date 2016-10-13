Москва, 13 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным комментировать заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который призвал к рассмотрению возможности проведения военной операции на территории Сирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Усилия любых государств по борьбе с терроризмом достойны самой высокой оценки, — сообщил представитель Кремля журналистам. — Если это усилия по борьбе с законными властями, то вряд ли это достойно высокой оценки».

Песков также добавил, что власти РФ намерены дождаться уточнения — для чего глава МИД Великобритании предлагает вернуться к применению военных методов для урегулирования в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в британском парламенте выразил удивление тем фактом, что действия ВКС РФ в Сирии не вызывают возмущения общественности, и описал свое желание видеть у посольства РФ демонстрации коалиции Stop the War («Остановите войну»).

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