Симферополь, 13 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Предложения Минприроды по строительству всей необходимой инфраструктуры и трубопроводов для обеспечения Крыма пресной водой требуют огромных капиталовложений и займут очень много времени. Тем не менее, Крым может выбрать иной, гораздо более эффективный путь решения проблемы, если будет опираться на опыт Израиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил руководитель проектов Института промышленного и гражданского проектирования «2К» Святослав Славин.

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«В качестве решения проблемы с острой нехваткой пресной воды на полуострове после перекрытия канала украинской стороной, крымские власти обсуждают строительство водопроводного тракта от Новогригорьевского водозабора для переброски воды в Северо-Крымский канал», — заявил Славин.

«Новогригорьевский расположен южнее Северо-Крымского канала, у реки Салгир и входит в группу из трех артезианских скважин, которые пробурили в 2014 году. Планируемый объем воды, поступающий от трех скважин, — 40 млн куб. м. в год. В прошлом году существующие артезианские скважины и водные ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ дали полуострову 54,5 млн куб. м. воды, что никак нельзя сопоставить с мощностями Северо-Крымского канала», — продолжил он он.

Потребности в питьевой воде этот объем перекрывает, но остается огромная потребность в водных ресурсах для агропромышленного комплекса, указывает эксперт. В 2013 году через Северо-Крымский канал в Крым было поставлено 1553,78 млн куб. м воды, напомнил он, при этом общие транспортные потери на испарение и фильтрацию в подземные водоносные горизонты за год составили 695,3 млн куб. м.

Затрагивая вопрос строительства магистрального водовода до Керчи, Славин подчеркнул, что «ближайшее крупное Кубанское водохранилище находится 250 км от Керчи, исток Северо-Крымского канала был намного дальше от него — на расстоянии в 402 км».

Тем не менее важно помнить, что канал строился на протяжении десятилетий, при этом только первая очередь строилась 17 лет, а его стоимость была очень высокой. Между тем «сегодня жестко ограничены и время и финансы, и очевидно, что Крым в ближайшие годы будет находиться в режиме жесткого дефицита водных ресурсов», — констатирует эксперт.

Это однако, не означает, что проблема снабжения полуострова пресной водой не имеет более эффективного решения, и отличным образцом для подражания здесь может послужить Израиль. «Пример Израиля говорит, о том, что новые технологии, позволяют не только контролировать расход воды, но и уменьшить энергозатраты на ее добычу и обработку», — указал Славин.

«Не говоря уже о том, что проблема нехватки водных ресурсов является общемировой. Тренд на разумную экономию воды и энергии сегодня касается большинства жителей нашей планеты, и Крым здесь не является исключением», — добавил он.

В таком случае было бы правильным использовать различные технологии, в зависимости от местных условий, чтобы оптимизировать общие затраты доставку и производство воды, убежден эксперт.

«В Израиле популярным является опреснение соленой воды, которое, безусловно, имеет и свои недостатки в виде ядовитых отходов и высокой энергоемкости. Существует также высокоэффективная система капельного орошения и технологии вторичного использования воды, которые можно устанавливать в жилых домах и офисах. Не говоря уже о повсеместной пропаганде экономного пользования водных ресурсов», — пояснил он.

«Суммарный эффект таков, что Израиль находится на первом месте в мире с огромным отрывом по показателям рационального использования водных ресурсов. В израильском сельском хозяйстве и промышленности используется около 70% очищенной воды. Безусловно, что подобные технологии и их развитие являются крайне актуальными для сегодняшнего Крыма», — заключил Славин.

Напомним, что Крым лишился стабильного водоснабжения в результате перекрытия Северо-Крымского канала в мае 2014 года со стороны Херсонской области Украины. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова в питьевой воде.

Ранее глава Минприроды Сергей Донской сообщил о том, что до 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма будет проложен магистральный водовод до Керчи — крайней восточной точки Крымского полуострова. «Будет подготовлена вся инфраструктура, проложены трубопроводы, и в 2017—2019 году мы выйдем на более стабильное обеспечение водой всех регионов Крыма», — указал он.