Тбилиси, 13 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Денежные переводы в Грузию в сентябре 2016 года составили $100,2 млн, что на 13,1%, или на $11,6 млн выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Первое место по объему переводов в Грузию по-прежнему занимает Россия, но денежные перечисления из этой страны, в сравнении с сентябрем прошлого года, уменьшились на $1,8 млн и составили $34,9 млн.

На второе место вышли США, откуда в сентябре 2016 года поступило $12,2 млн, на $3,5 млн больше, чем за аналогичный период 2015 года. Денежные переводы из Греции выросли на $4,1 млн, до $10,8 млн, из Италии — также увеличились на $1 млн, до $10,0 млн. Из Турции в сентябре было переведено $7,4 млн, что на $2,3 млн выше показателя за сентябрь 2015 года.

Из Грузии за рубеж в сентябре 2016 года было переведено $15,3 млн, что на $1,6 млн превышает показатель аналогичного периода прошлого года. $6,6 млн из этой суммы было перечислено в Россию. В сентябре 2015 года объем денежных переводов из Грузии в Россию составлял $6,3 млн. На Украину было переведено $1,8 млн, что на $0,1 млн выше суммы, переведенной в сентябре прошлого года.