Москва, 13 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Нефть продолжает падать: котировки Brent уже опустились ниже отметки 52 доллара за баррель и тестируют уровень 51,5 доллара за баррель. Цены находятся вблизи годовых максимумов, и весомых поводов для дальнейшего подъема нет, говорит директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Такие поводы могут появиться не раньше конца ноября, когда в Вене состоится саммит ОПЕК. Дальнейший устойчивый рост котировок нефти будет возможен только в случае достижения конкретных и формальных договоренностей о заморозке или сокращении добычи. Пока же цена Brent будет сохранять волатильность, но уверенная торговля выше 53 долларов за баррель в текущих условиях маловероятна», — отметил он.

Рынки обеспокоены также данными макроэкономической статистики из Китая, рассказал он. «13 октября были опубликованы показатели внешней торговли Китая. В долларовом выражении экспорт за сентябрь зафиксировал спад на 10%, импорт при этом снизился на 1,9%. По всей видимости, усилия правительства Поднебесной по «переориентированию» экономики на внутреннее потребление пока успехом не увенчались. При этом слабый юань экспортерам, судя по всему, уже не помогает», — констатировал Диргин.

«Ситуация вызывает серьезные опасения, так как Китай является одной из крупнейших экономик, и его проблемы могут спровоцировать «эффект домино» в мировом масштабе», — предполагает эксперт.