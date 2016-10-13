Киев, 13 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис дал понять, что если региону не будут выделять больше средств, область может выйти из состава Украины.

Savinsasha Карта Закарпатской области

Такое заявление чиновник сделал в одном из интервью, которое обнародовала пресс-служба облсовета 12 октября. В частности речь шла о деньгах на ремонт дорог.

«В этом году Закарпатью было выделено 70 миллионов гривен на ремонт дорог, хотя обещали 300 млн грн. До конца года область ожидает получить еще 68 млн грн для восстановления дороги Мукачево-Рахов, использовать эти средства до конца года будет сложно», — заявил он.

Ривис отметил, что облсовет неоднократно просил включить регион в эксперимент, согласно которому 50% средств от перевыполнения поступлений от таможни идут на развитие соответствующей области. Он выразил недовольство тем, что соседняя Львовская область включена в эксперимент, а Закарпатье — нет.

«Львовщина стремительно развивается и туда идут инвесторы, потому что крупные предприятия обязали обслуживать только во Львове», — заявил он, посетовав на диспропорцию при выделении денег регионам, и потребовал от центральной власти не забывать о Закарпатской области. «Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует…» — отметил глава облсовета.

Сразу после публикации интервью Ривис выступил с рядом уточнений.

«…Слова вырваны из контекста. В интервью, наоборот, говорилось об укреплении региональных связей, и какую роль в этом играет Закарпатье. Однако приводились примеры чрезвычайно несправедливого подхода к финансированию дорожной отрасли разных регионов, что влечет за собой потерю транспортной коммуникации (про аэропорт я уже молчу). То есть, складывается впечатление, что Закарпатье отрезают от Украины экономически, что, на мой взгляд, недопустимо и несет в себе значительные угрозы. Поэтому и предложение вспомнить о Закарпатье, пока не поздно», — говорится в его дополнительном заявлении.

Интересно, что глава облсовета также рассуждает о возможной агрессии Венгрии против Украины, заявляя, что принципы Евросоюза не дадут возможности, чтобы Венгрия осуществляла аннексию Закарпатья.

«Если взять военную мощь Украины и Венгрии, то она не в пользу последней. Кроме того, украинское войско за последние два года очень сильно развилось. У нас — новые виды вооружения: имеем и новые ракетные комплексы, и новые силы и новые комплексы. Украине никто не мешает развивать свою обороноспособность. И я не думаю, что Венгрия пойдет открытой агрессией на Украину. Конечно, Закарпатье является наиболее уязвимым в этой ситуации. Но я убежден, что Венгрия — цивилизованная страна и фактически принципы Евросоюза не дадут возможности, чтобы Венгрия осуществляла аннексию Закарпатья. А если прямым военным вмешательством — то это не пользу Венгрии», — отметил он.

«Дожились, что глава облсовета Закарпатья, представитель Блока Петра Порошенко угрожает Киеву», — констатирует политолог Юрий Романенко в социальных сетях. По его мнению, чиновник реально наговорил на «сепарскую» статью, угрожая отделением Закарпатья от Украины.

«На самом деле, местные феодалы в условиях, когда бюджет доить все сложнее, будут делать такие угрозы не только в Закарпатье. Фискальный кризис — один из трех ключевых факторов развала государства. Так что это даже не звоночек, и вопрос к Порошенко и СБУ, как они отреагируют на этот бред. Как минимум правоохранительные органы должны проверить этого кадра», — призывает Романенко. По его словам, данное заявление — «это просто иллюстрация мышления местных феодалов, которые хотят легализации распила потоков на местах».

«События последних лет показали, что нерушимых границ нет, а территориальная целостность государств не является какой-либо ценностью. Однако перекраивать политическую карту мира можно исключительно по согласованию и одобрению Вашингтона. Именно это право сейчас и отстаивают США в Сирии и на Украине — границы двигают только они», — комментирует для ИА REGNUM политический эксперт Иван Лизан.

«И санкции против России были введены именно за то, что Москва без разрешения США присоединила Крым, руководствуясь созданным Вашингтоном косовским прецедентом. И стоит признать, что антироссийские санкции в определённом аспекте оказались эффективными — границы Украины стабилизировались. Таким образом, США и ЕС показали, что бывает, если двигать пограничные столбы без них. Именно поэтому ни Польша, ни Венгрия, ни Румыния не пытаются оторвать от Украины понравившиеся им регионы. США нужна целая Украина — они её и опекают, и защищают», — отмечает политолог.

«Киев же показал, что бывает с теми, кто внутри Украины решает, что можно попытаться выйти из состава Украины. ЛДНР в осаде и отрезаны от Украины, подконтрольный Киеву Донбасс разграблен и превращён в колонию, Крым блокирован и отрезан от воды, а противники киевской власти разгромлены. И разгромлены не только простые украинцы — досталось и олигархам, которые не смогли/не пожелали договориться с Киевом: Дмитрий Фирташ бьётся с американской Фемидой в Австрии, Ринат Ахметов очень обеднел, а бывший хозяин Луганской области Александр Ефремов и вовсе за решёткой. И тем не менее внутри Украины установился некий элитарный баланс: каждый олигарх, присягнувший киевской власти и коллективному Западу, превратил свой регион в феодальную вотчину, выстроил отношения с Киевом и Вашингтоном, и пытается выжить в условиях сжимающейся экономики. Менять эту относительную стабильность на хаос, который может устроить Киев по образцу с Донбассом никто не пожелает. Просто себе дороже», — анализирует Иван Лизан.

«Подрывных элементов внутри Украины также не осталось: русофилы или сидят в камерах, или же прекратили любую деятельность, а то и вовсе покинули страну. Русофобы — нацисты и националисты, как, например, гражданский корпус «Азов» находятся под управлением силовиков, в частности главы МВД Арсена Авакова. Если они и предпримут какие-либо шаги, то только после того, как получат команду от своих украинских кураторов, а также одобрение от Вашингтона. Никакой самодеятельности на Украине не будет — последний «активист» Игорь Коломойский ведёт себя крайне тихо и спокойно. Никто из украинских олигархов, будь то мэр Харькова Геннадий Кернес или хозяин Закарпатья Виктор Балога никакой активности без твёрдых гарантий защиты собственности и увеличения капитализации и усиления власти предпринимать не станет. Аналогично будут вести себя местные олигархи рангом поменьше, особенно в регионах, где основа теневой экономики — контрабанда, как, например, в Закарпатье. Отделение области от Украины и превращение в непризнанную республику — катастрофа для местных элит. Ни Москва, продвигающая «Минск-2» в надежде снятия санкций, ни Будапешт не заинтересованы в дальнейшем обострении ситуации на Украине. Максимум, что будет делать Венгрия в Закарпатье — продвигать тему культурной автономии и из-под полы выдавать паспорта. Всё остальное рискует вызвать гнев как Берлина и Брюсселя, так и Вашингтона, а с ними лучше дружить.

Поэтому, в действительности, никто не собирается дестабилизировать Украину. Она и дальше будет де-юре единой, но де-факто она уже давно распалась на удельные княжества», — резюмировал Иван Лизан.