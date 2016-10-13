Москва, 13 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 14 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 75,73 копейки и составил 63,3465 рубля. Курс евро к рублю вырос на 60,82 копейки — до 69,7255 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 69,03 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 66,2171 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября аналитик Альпари Владислав Антонов сообщил, что американский доллар дорожает на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США. В данный момент по рублёвым парам наблюдается коррекционная фаза. Она может затянуться. Единственным позитивом для рубля сейчас является налоговый период в РФ.