Москва, 13 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Перспективная новинка чешского автопроизводителя Skoda — кроссовер Kodiaq появится на российском рынке в начале 2017 года. Кроме того, рассматривается вопрос о локальной сборке автомобиля на конвейере в Калуге или Нижнем Новгороде, рассказал директор региона Россия-СНГ компании Skoda Мирослав Кроупа в интервью изданию «Газета.Ru».

commons.wikimedia.org Эмблема Skoda

Кроупа отметил, что в связи с экономическим кризисом в компании пересмотрели стратегию присутствия на рынке России. В частности, было принято решение не продавать здесь компактный хэтчбек Fabia. Вопрос с продажей модели Yeti пока не решен. Однако реализация кроссоверов и Skoda Octavia, а также модели Superb продолжится.

Что касается нового Skoda Kodiaq, то его стоимость для российского рынка пока неизвестна. Нужно изучить рынок и конкурентов модели, таких как Kia и Hyundai, пояснил Кроупа.