Эдинбург, Великобритания, 13 октября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Лидер Шотландской национальной партии (SNP) и первый министр Шотландии Никола Стерджен на съезде партии 13 октября заявила, что второй референдум о независимости Шотландии может быть проведен до выхода Великобритании из ЕС, сообщает BBC.

Флаг Шотландии

По ее словам, страна должна решить вопрос о своей независимости до выхода Британии из ЕС, если это станет лучшим способом защитить интересы Шотландии. Brexit кардинально изменит ситуацию: Великобритания после него будет не той страной, в составе которой Шотландия захотела остаться в 2014 году.

Стерджен пояснила, что Великобританию ждет жизнь вне единого экономического пространства, а страна станет изолированной, растерявшей возможности для инвестиций и роста рабочих мест.

Лидер партии добавила, что черновой вариант законопроекта о новом референдуме, который она поручила подготовить правительству страны, будет опубликован на следующей неделе для консультаций.