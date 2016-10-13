Киев, 13 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



achgrad.ru Тепло

На Украине подключение жилого фонда к отоплению должно быть завершено до 18 октября. Соответствующее поручение местным властям дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания в Киеве, передает ИА REGNUM.

«Нормативный срок подключения тепла к домам — 14 дней. Я не хочу ждать 14 дней. Вы можете за пять дней подключить все дома в городах», — считает Гройсман.

Премьер также запретил чиновникам включать отопление в своих домах, пока они не запустят отопление в своих населенных пунктах. «Кто не способен за пять дней запустить тепло, пусть выключит у себя дома», — отметил Гройсман.

В свою очередь, 13 октября пресс-служба «Киевэнерго» информирует, что по состоянию на сегодняшний день социальная сфера украинской столицы подключена к отоплению на 90%. Отопление поступило в 496 детсадов, 412 школ и 238 больниц.

«На сегодняшнее утро теплые батареи у жителей более 18% жилых домов столицы. Больше всего — на Левом берегу, в Соломенском и Святошинском районах города», — сказано в сообщении.

В «Киевэнерго» отметили, что не смогут выполнить поручение премьера Гройсмана и запустить тепло за пять дней. У мэра Киева Виталия Кличко предупредили, что столичным коммунальщикам понадобится семь дней, чтобы полностью запустить отопительную систему. Объясняют это тем, что система за 25 лет несколько износилась и 60% теплосетей уже довольно старые.

Также на селекторном совещании Гройсман выразил обеспокоенность неспособностью украинских властей на Донетчине подготовить к отопительному сезону прифронтовые населенные пункты. В связи с этим премьер поручил направить в регион представителя правительства, чтобы срочно помочь с началом отопительного сезона.

В то же время вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко назвал населенные пункты Донетчины, которые из-за боевых действий провалили подготовку к зиме: «Это касается городов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Торецкое. Города находятся на линии соприкосновения, поэтому вопрос восстановления газоснабжения, я прошу приобщить Минтопэнерго, НАК «Нафтогаз» для оперативного решения этих вопросов. В Волновахском районе, по с. Донском проблемные вопросы, которые существовали, уже решено», — рассказал Зубко.

По его словам, на Украине к теплу уже подключено 55% объектов социального и жилого фонда. При этом в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской областях 100% жилого фонда и социальных объектов подключено к теплу. «В общем, состояние подключения по стране сегодня составляет 55%», — уточнил Зубко.

Вице-премьер-министр по социальной политике Павел Розенко доложил, что на Украине уже 5,5 млн семей оформили или переоформили субсидии на оплату коммунальных услуг.

«В последний месяц сохраняется тенденция относительно еженедельного увеличения количества обращений за субсидиями. В последнюю неделю в целом по Украине за субсидиями обратились более 82 тыс. украинских семей… Такая тенденция сохранится как минимум до января. Мы ожидаем, что в отопительный период численность семей, которые обратятся за субсидиями, составит примерно 8,5−9 млн», — прогнозирует чиновник добавив, что средний размер субсидии будет составлять 2 тыс. грн (77 долл).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсоцполитики прогнозировало, что в 2016—2017 гг. около 9 млн домохозяйств Украины получат субсидии. Также Киев взял на себя обязательства в рамках сотрудничества с МВФ до конца марта 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы.

Напомним, с 1 мая 2016 года украинское правительство установило цену за тысячу кубометров газа на уровне 6879 гривен (266 долл). При этом в августе 2016 года министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что Украина покупает газ в Европе по 185 долл. На этом фоне 9 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение повысить тарифы на тепло и горячую воду почти в два раза.

К примеру, средний тариф за отопление по Украине повышается с 650 грн (26,1 долл.) до 1043 грн (42 долл.) за 1 Гкал, а в отдельных регионах — до 1600 грн (64,5 долл.). Цена зависит от компании — поставщика услуг. В то же время для промышленных потребителей 1+го класса тариф на электроэнергию вырос на 10% и составляет 1 кВт/час — 1,30 грн (0,05 цента). Ранее предприятия платили 1,18 грн (0,04 цента) за 1 кВт/час. Больше украинцам придется платить и за горячую воду — цена за 1 кубометр выросла с 41−48 грн (1,65—1,93 долл.) до 72−87 грн (2,9—3,5 долл.) в зависимости от региона и наличия полотенцесушителя. Также вводится новый размер налога на недвижимость — отныне он составляет до 2% от минимальной заработной платы.