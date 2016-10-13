Москва, 13 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Нападение на несовершеннолетнюю дочь президента Союза смешанных боевых единоборств ММА Федора Емельяненко должно быть расследовано. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций, каких-либо параллелей или каких-то там подозрений до того, как установлено, кто это совершил», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что глава РФ Владимир Путин проинформирован о нападении на дочь Емельяненко.

«Да, мы докладывали президенту по сообщениям СМИ», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 12 октября в центре Москвы было совершено нападение на несовершеннолетнюю дочь Фёдора Емельяненко. Ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где ей был поставлен диагноз «ушиб грудной клетки и брюшной полости». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК России «Побои».

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