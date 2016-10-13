Москва, 13 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Информацию о том, что в России ожидается экстремально морозная зима, не подтвердили в Гидрометцентре РФ, передаёт НТВ.

Аполлинарий Васнецов. Зимний сон (Зима). 1908-1914

Синоптики отнесли подобные сообщения к разряду слухов. Прогноз можно дать лишь на несколько дней, а не на весь зимний период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центральных районов страны о резком понижении температуры «благодаря» воздушным массам из Арктики.

В ночь с 12 на 13 октября температура воздуха стала самой холодной в этом осеннем сезоне — столбики термометров в некоторых районах Подмосковья опустились до минус 6,6 градуса.