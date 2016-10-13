Мурманск, 13 октября, 2016, 14:10 — ИА Регнум.



Romi Повар. Макароны

Мурманские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шеф-повара детского сада № 9 «Берёзка» города Снежногорска ЗАТО Александровск. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, женщина обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

«По данным следствия, в августе 2015 года шеф-повар детского сада, нарушив санитарно-эпидемиологические требования, допустила приготовление готовых блюд без использования приёмов кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих их безопасность, — отметили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. — В результате, одно из блюд, приготовленное для детей, было инфицировано сальмонеллёзом, что повлекло за собой заражение 20 воспитанников».

По данным ведомства, в целях устранения обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений в Управление образования администрации ЗАТО Александровск Мурманской области внесены соответствующие представления.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка, проведённая по факту вспышки сальмонеллёза в детском саду в г. Снежногорске Мурманской области выявила многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Тогда по результатам проверки в отношении заведующей МБДОУ № 9 «Березка», медицинской сестры и в отношении шеф-повара были составлены протоколы об административном правонарушении.