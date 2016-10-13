Москва, 13 октября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Россия в 2016 году произведет на 1 млн тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления, что позволит впервые направить сахар на экспорт, заявил основной владелец ГК «Русагро» Вадим Мошкович.

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«Впервые в истории Российской Федерации будет в этом году экспорт сахара. Россия не просто покроет свою потребность — будет в районе миллиона тонн профицит производства сахара», — сказал Мошкович.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), внутреннее потребление сахара в России в 2016 году оценивается в 5,75 млн тонн. В 2015 году в России было произведено 5,14 млн тонн сахара.

FAS USDA увеличила прогноз производства сахарной свеклы в России на 5,9 млн т до 47,9 млн т. Это связано с корректировкой данных по посевам агрокультуры, которые в 2016 году составили 1,11 млн га, что на 8% больше, чем в 2015-м.

В 2000-е годы Россия активно закупала сахар-сырец у стран Латинской Америки: Бразилии, Кубы, Сальвадора и Гватемалы.