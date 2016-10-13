Ростов-на-Дону, 13 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, который «Ростов» проведёт с «Атлетико» из Мадрида 19 октября, вновь вызвал билетный ажиотаж. Владельцы сезонных абонементов, для которых началась продажа билетов, занимали очередь к кассам ростовского стадиона «Олимп-2» с 4:00, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

fc-rostov.ru Болельщики ФК «Ростов»

В социальных сетях уже появились фотоснимки очевидцев гигантской очереди, образовавшейся у касс футбольной арены. Согласно списку, который составили болельщики, стать обладателем заветного билета в первый день продаж пожелали около 500 человек.

Такой ажиотаж только подтверждает слова донского губернатора Василия Голубева, который в апреле этого года заявил: «В Ростове сейчас настоящий футбольный бум». При этом глава региона поблагодарил за достигнутые результаты и игроков, и тренерский штаб.

Отметим, что предыдущие матчи Лиги чемпионов УЕФА также вызвали ажиотаж у поклонников футбольного клуба «Ростов». Моментально разлетелись билеты на домашние игры с бельгийским «Андерлехтом» и голландским «Аяксом». Тогда матчи прошли в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Затем в конце сентября уже в рамках группового этапа Лиги чемпионов жёлто-синие принимали на «Олимпе-2» голландский ПСВ. Итог встречи — 2:2.

В недавнем интервью телеканалу «Матч-ТВ» вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев отмечал, что серьезных соперников в Лиге чемпионов для своих подопечных он и желал. «Самое главное — это наши болельщики. С самого начала хотел, чтобы сыграли или с «Баварией», или с «Манчестер Сити», чтобы болельщик увидел. Он этого заслужил, он много лет ждал этого. Если бы мы попали в другую сетку, без топ-клубов, у меня было бы разочарование», — сказал Бердыев.

Напомним, что накануне стало известно о старте продаж билетов на домашний матч жёлто-синих с «Атлетико» (Мадрид). Клуб постарался принять дополнительные меры по борьбе со спекулянтами. Известно также, что минимальная стоимость билетов равна 600 рублей (Южная трибуна), максимальная — 10 тыс. рублей (Западная трибуна).