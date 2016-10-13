Стамбул, Турция, 13 октября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В среду в Стамбуле состоялась неформальная встреча ОПЕК с участием России, на которой обсуждался механизм воздействия на ситуацию на мировом рынке нефти. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподавателя финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, эта встреча была необходима, чтобы за счет словесной интервенции подтолкнуть цены на черное золото вверх. Об этом эксперт заявил ИА REGNUM сегодня, 13 октября.

referat.co Добыча нефти

«Главное, чтобы все выразили готовность присоединиться к неким договоренностям о сокращении добычи. Потому что, на мой взгляд, все участники этого процесса по заморозке, еще будучи на заседании в Дохе, увидели, что подготовка либо совпала, либо помогла, повлияла на рост цены. То есть трейдеры на рынке, пока нет фундаментальных изменений типа повышения ставки (фактора, который влияет на цены на нефть), начинают смотреть, какие еще новости происходят. Естественно, что они видят, что частично в Америке снижается объем производства, компании сокращают объемы добычи, бурения и так далее», — отметил аналитик.

При этом основные страны — производители нефти готовят соглашение по заморозке добычи, а Организация стран — экспортеров нефти говорит, что хоть на немного, но снизит объем производства. В этом случае трейдеры начинают скупать фьючерсы, думая, что когда произойдет подписание соглашения по заморозке, то тогда цена и поднимется. Однако цена повышается из-за того, что происходит скупка дешевых фьючерсов. Эту тенденцию страны, которые договариваются об уровне заморозки, видят. Ведь когда они встречаются, обсуждают этот вопрос о заморозке, трейдеры начинают скупать фьючерсы.

Юшков объяснил: «Им можно ничего не делать, а цена подрастает при этом. Кто-то это называет словесными интервенциями, кто-то еще как-то. Но в общем-то эти страны — участники соглашения надеются, что такую волну разговоров о заморозке или даже о снижении объемов производства можно поддержать как раз всякими встречами. Поэтому любое обсуждение они позитивно воспринимают».

По мнению ведущего аналитика ФНЭБ, до встречи ОПЕК в конце ноября в Вене наше руководство будет заявлять о том, что оно является приверженцем теории заморозки, как и главы компаний. В качестве примера Игорь Юшков привел одну из индийских компаний, которая объявила, что готова присоединиться к соглашению по заморозке. Хотя переговоры по этому поводу идут на уровне руководства стран. Причем эта компания в большей степени добывает нефть не на территории самой Индии, а за ее пределами.

«Все, я думаю, надеются на то, что они своими словами, ничего не делая, до ноября продержат цены на нефть выше $50 за баррель, и всем вроде как от этого будет хорошо.

В ноябре посмотрим, что они подпишут, не подпишут. Если подпишут, то на какое число они собираются замораживаться, на каких объемах они собираются замораживаться, а в дальнейшем непонятно, как все это соблюдать. Потому что в России, например, Путин заявляет о том, что мы берем на себя обязательства по заморозке объемов добычи, а Сечин, глава крупнейшей российской компании («Роснефть — прим. ред.) заявил о том, почему мы должны что-то замораживать, мы не готовы. Потом он, видимо, понял, что если Путин сказал, что будем замораживаться, значит, будем замораживаться», — подчеркнул аналитик, добавив, что формально у российского Минэнерго нет полномочий регулировать объемы добычи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах ОПЕК в Стамбуле участвовал и министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, нефтедобывающие страны обсуждали не конкретные цифры по добыче, а механизм взаимодействия ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Если говорить о конкретных показателях, то сейчас этот вопрос прорабатывается, и до встречи ОПЕК в Вене проблема будет разрешена, заявил Новак.

Что касается позиции США, одного из крупных нефтедобытчиков, то они изначально не участвовали в переговорах по заморозке. В связи с чем в адрес соглашения по заморозке объемов добычи нефти звучало много критики.

«Говорили: «Вы-то замораживаетесь, а если даже вы сумеете таким образом поднять цену на нефть, в основном в выигрыше от этого будет американская промышленность нефтяная, потому что они на себя никаких ограничений не берут, а при этом пожинают плоды от договоренности других структур». Но будет там объем повышения уровня производства или не будет, тут неважно, по крайней мере на соглашение о заморозке это не влияет, потому что американцы изначально не участвовали в этих переговорах», — сказал Юшков.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов Reuters, за неделю, завершавшуюся 7 октября, коммерческие запасы американского черного золота увеличились на 0,65 млн баррелей (0,1%) и составили 500,35 млн баррелей. В эти запасы не входят стратегические резервы страны. В то же время, по данным Американского института нефти (API), запасы американской нефти на предыдущей неделе увеличились на 2,7 млн баррелей, что произошло впервые за последние шесть месяцев. Теперь инвесторы ждут официальную статистику о запасах нефти от Минэнерго США, которая будет опубликована сегодня вечером, 13 октября.

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