Берлин, 13 октября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Санкции, введенные против Москвы, неэффективны и наносят вред экономике Германии, так считают премьер-министры трех восточных федеральных земель ФРГ, сообщает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Отмечается, что ранее некоторые из ведущих немецких политиков заявляли о необходимости штрафных мер против России за «непрерывные» бомбардировки населенных пунктов в Сирии. Однако, по мнению Эрвина Зеллеринга, премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, необходимо, как можно скорее, отменить санкции в отношении Москвы.

«Россия и Германия заинтересованы в возобновлении тесного сотрудничества», — пояснил он.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Станислав Тиллих также выступает за возобновление переговоров и их приоритет над санкциями. Глава правительства земли Саксония-Ангальт Райнер Хазелоф заявил, что санкции ничего не дали, а лишь навредили экономике, в том числе тем компаниям, которые работали с предприятиями в России.

«На мой взгляд, введение экономических санкций объясняется отсутствием политического решения», — добавил он.