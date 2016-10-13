Севастополь, 13 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие (ГУП) Севастополя выделило 500 тыс. рублей для организации выступления хора Валаамского монастыря. Распоряжение правительства о согласовании сделки принято на заседании 13 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карло Боссолини. Вид Севастополя

ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» пожертвовало 500 тыс. рублей для организации единственного концерта хора братии Спасо-Преображенского мужского Валаамского монастыря РПЦ. Выступление хора пройдет 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, не так давно ФАС обратила внимание правительства города на недопустимость незаконного предоставления преференции и субсидий предприятиям сферы ЖКХ.

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Севастополь сокращает количество ГУПов

В сентябре городское правительство решило сократить количества ГУПов путем акционирования либо реорганизации в государственные бюджетные учреждения (ГБУ)