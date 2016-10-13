Москва, 13 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Российское руководство не принимало решений об отказе от встреч в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия Франция). Решение вопроса о целесообразности этих переговоров на высшем уровне находится в стадии проработки. В настоящее время не решён вопрос о дате и месте проведения очередного саммита. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 13 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«И в зависимости от того, будут ли конкретные наработки по итогам этих экспертных встреч, уже будет приниматься решение о целесообразности и возможности проведения «нормандской четвёрки» на высшем уровне», — сказал Песков. Решения об отказе от встреч в «нормандском формате» Москва не принимала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль заявил, что власти страны обратятся по вопросу встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» к президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Сегодня будут налажены контакты с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, завтра — с президентом Украины Петром Порошенко», — сказал Ле Фоль.

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