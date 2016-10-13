Таллин, 13 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Во второй Тартуской средней школе (восточная Эстония) 12 октября прошло приуроченное ко дню рождения учебного заведения тематическое мероприятие «День в советской школе». Об этом сегодня, 13 октября, сообщает эстонское издание BaltNews. ee со ссылкой на сообщество Tabula Rasa в эстонском Facebook, демонстрируя снимок с мероприятия, на котором ученики младших классов сидят на уроке в белых рубашках с красными галстуками и значками октябрят.

Советская школа

На других фотографиях в сообществе видно, что школа украшена плакатами «Ленин с нами», демонстрируются флаги СССР и ЭССР. На видном месте выставлен рукописный альбом с «правилами поведения строителей коммунизма». Старшеклассники исполняли роль пионервожатых.

По данным издания, «весь день учителя школы как советские граждане показывали своим ученикам пример достойного поведения, а дети ходили на переменах кругами». Утро в школе началось с речи директора школа Хиллара Паламетса, который потом лично контролировал, чтобы у школьников были правильно повязаны красные пионерские галстуки.

На обед детям предлагали в школьной столовой сардельки с квашенной капустой. «Товарищ Маркус Андреас Аулинг из 11а класса признался, что было прикольно видеть на школьниках красные галстуки, белые рубашки, значки и прочие атрибуты советского ученика и узнавать, как они это все нашли», — отмечается в публикации. «Только так они смогут приблизиться к тому времени и понять лучше тогдашнюю власть», — добавил учащийся.

Учительница Реэт Ноорлайю сообщила, что детям тематический день очень понравился. «Он прошел интересно и вызвал вопросы, что оказалось явно необходимо, так как дети ничего не знали о том времени».

По данным эстонских СМИ, подобные «советские» тематические мероприятия пользуются спросом в эстонском обществе, в основном, в ироничном ключе. Большинство взрослых эстонцев не скрывает, что выражает таким образом ностальгию по советским детству и юности. Одно из самых больших сообществ эстонского Facebook носит название «ЭССР — Ностальгическая советская Эстония» (ENSV — NOSTALGILINE NОUKOGUDE EESTI) — на него подписано боле 16 тысяч читателей.