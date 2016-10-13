В латвийской школе интересуются — получают ли родители деньги из России
Рига, 13 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Латвии в одном из учебных заведений в пособии по английскому языку для учеников четвертого класса детям предлагается ответить, получают ли их родители деньги из России, сообщает портал Delfi.lv.
Как рассказала мать одной из учениц 6-й школы города Резекне, в задании встречаются довольно двусмысленные вопросы: «Считаю, что заданы некорректные вопросы, причем с грамматическим ошибками. Они задевают личное пространство, вопросы религии и веры, имущественные вопросы, и в целом не связаны с темой конкретного предмета». Особенно ее удивил вопрос: «Получают ли твои родители деньги из России?».
В свою очередь, представитель Государственного центра содержания образования Латвии Диана Аболтиня заявила, что центр комментирует только содержание учебников и учебных пособий, которые прошли проверку и были рекомендованы к использованию Министерством образования и науки. «За выбор остальных учебных пособий отвечает учитель. Ни в одном из утвержденных центром учебников по английскому языку таких вопросов нет». Также она добавила: «Сначала нужно понять цель этого задания. Возможно, вопросы создал сам учитель, чтобы проверить, освоили ли школьники употребление формы «have got».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году в школах Латвии провели исследование уровня гражданского образования. 14−15-летние подростки должны были ответить на 90 вопросов, в том числе такие: подвергаются ли в Латвии издевательствам геи и лесбиянки, способствует ли росту патриотизма посещение хора и яунсардзе (молодежная военизированная организация), каков доход родителей, какая форма правления более приемлема для Латвии — парламентская республика или президентская, как в России с Путиным.
Это исследование международное, в нем задействовано 30 стран мира. Но в каждой стране в него добавляют свои нюансы и «национальные особенности». По словам директора Института исследования образования профессора Андрейса Геске, вопрос о выборе между парламентской республикой и «президентской, как в России с Путиным», был придуман местными исследователями. В свою очередь, родителям школьников постановка многих вопросов показалась возмутительной. Им категорически не понравилось и то, что опрос носил обязательный характер. Вскоре после анкетирования министр образования Карлис Шадурскис заявил, что намерен усилить контроль за нелояльными педагогами: «Есть инструменты, позволяющие понять, как отличаются «фасад» и реальная ситуация в школе».
Напомним, недавно правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».
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