Рига, 13 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Латвии в одном из учебных заведений в пособии по английскому языку для учеников четвертого класса детям предлагается ответить, получают ли их родители деньги из России, сообщает портал Delfi.lv.

Mikhail Talisov Одна копейка

Как рассказала мать одной из учениц 6-й школы города Резекне, в задании встречаются довольно двусмысленные вопросы: «Считаю, что заданы некорректные вопросы, причем с грамматическим ошибками. Они задевают личное пространство, вопросы религии и веры, имущественные вопросы, и в целом не связаны с темой конкретного предмета». Особенно ее удивил вопрос: «Получают ли твои родители деньги из России?».

В свою очередь, представитель Государственного центра содержания образования Латвии Диана Аболтиня заявила, что центр комментирует только содержание учебников и учебных пособий, которые прошли проверку и были рекомендованы к использованию Министерством образования и науки. «За выбор остальных учебных пособий отвечает учитель. Ни в одном из утвержденных центром учебников по английскому языку таких вопросов нет». Также она добавила: «Сначала нужно понять цель этого задания. Возможно, вопросы создал сам учитель, чтобы проверить, освоили ли школьники употребление формы «have got».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году в школах Латвии провели исследование уровня гражданского образования. 14−15-летние подростки должны были ответить на 90 вопросов, в том числе такие: подвергаются ли в Латвии издевательствам геи и лесбиянки, способствует ли росту патриотизма посещение хора и яунсардзе (молодежная военизированная организация), каков доход родителей, какая форма правления более приемлема для Латвии — парламентская республика или президентская, как в России с Путиным.

Это исследование международное, в нем задействовано 30 стран мира. Но в каждой стране в него добавляют свои нюансы и «национальные особенности». По словам директора Института исследования образования профессора Андрейса Геске, вопрос о выборе между парламентской республикой и «президентской, как в России с Путиным», был придуман местными исследователями. В свою очередь, родителям школьников постановка многих вопросов показалась возмутительной. Им категорически не понравилось и то, что опрос носил обязательный характер. Вскоре после анкетирования министр образования Карлис Шадурскис заявил, что намерен усилить контроль за нелояльными педагогами: «Есть инструменты, позволяющие понять, как отличаются «фасад» и реальная ситуация в школе».

Напомним, недавно правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».

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