Осло, 13 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Норвежская спортсменка Тереза Йохауг, которая заняла первое место по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере, уличена в употреблении допинга. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщает Норвежская федерация лыжного спорта.

Iso76 Тереза Йохауг

В заявлении федерации отмечается, что в пробе спортсменки, взятой в сентябре 2016 года, был найден запрещенный препарат клостебол.

Сама Тереза Йохауг, комментируя ситуацию, заявила, что опустошена сложившимися обстоятельствами.

«Я считаю это несправедливым и незаслуженным, хотя понимаю об ответственности, которую несет спортсмен в вопросе выбора используемых лекарств», — сказала спортсменка.

Отметим, что ответственность за произошедшее взял на себя врач сборной команды Норвегии Фредрик Бендиксен. По его словам, именно он дал спортсменке крем трофодермин, в состав которого входило вещество клостебол.