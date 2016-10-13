Москва, 13 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Британский фунт стерлингов сможет начать свое восстановление только после того, как экономика Великобритании покажет, что может расти без Европы, в ближайшее время он будет падать. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 октября ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя продолжающееся падение британской валюты.

publicdomainpictures.net Британский флаг

«Хотя падение фунта, конечно, обсуждаемое событие, это было ожидаемо. Иной реакции на выход Великобритании из ЕС просто не могло быть. Более того, фунт продолжит снижаться в ближайшие 3 года минимум, так как его восстановление начнется только после того, как экономика Великобритании покажет, что может расти без Европы», — отметил он.

На мировую экономику длительное снижение курса фунта стерлингов повлияет минимально, считает Деев. «Для британских экспортеров дешевый фунт выгоден. Совсем другой вопрос в том, что из-за потери свободного доступа к рынку ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Европы», — пояснил Деев.

Что касается российской экономики, то в ее отношении последствия могут быть только в части двусторонней торговли с Великобританией, которая не является основным торговым партнером для РФ, указал аналитик. «Поэтому здесь также влияние будет минимальным», — считает эксперт.

Взвешенный торговый индекс курса фунта упал на рекордно низкий уровень, пишет Financial Times. Согласно данным издания, реальный эффективный курс фунта опустился до 73,38 — минимальной отметки с 1848 года. На 13 октября курс фунта стерлингов по отношению к доллару США составляет 1,2325. Фунт стерлингов начал падать после референдума Великобритании о выходе из Евросоюза.