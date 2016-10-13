Красногорск, 13 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Московской области стартовала масштабная программа по выявлению незарегистрированной недвижимости. С помощью аэрофотосъемки власти региона будут находить объекты капитального строительства и сверять их фактическое положение с имеющимися у них данными и, таким образом, получать информацию о тех гражданах, которые не платят налоги на имущество. Об этом в ходе пресс-конференции заявил зампред правительства Московской области Александр Чупраков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Александрович Красносельский. Сбор недоимок. 1869

«Сейчас мы обратили свое внимание на объекты недвижимости и, прежде всего, на жилые и дачные дома и другие объекты, которые собственники земельных участков строят в Московской области. На базе высококачественной аэрофотосъемки территории области, которая позволяет точно определять месторасположение объектов недвижимости, мы системно стали выявлять объекты, которые по каким-то причинам не были зарегистрированы и их собственники не платят налоги. По нашим оценкам, таких объектов до 30% от всех объектов, которые находятся в Московской области. Кадастровую оценку в 2015 году мы проводили в отношении 8,8 миллиона всех объектов недвижимости», — пояснил Чупраков.

Он также отметил, что власти региона уже составили перечень объектов, на основании которых, владельцам недвижимости были высланы уведомления о необходимости поставить недвижимость на учет и оплачивать налоги.

«Каждый собственник объекта недвижимости должен уплачивать налоги, и в этом нет исключений», — заключил зампред.

Как, в свою очередь, пояснил генеральный директор ГУП МО «МОБТИ» Владислав Мурашов, работу по выявлению незарегистрированной недвижимости в Подмосковье планируется завершить в мае 2017 года.

«По нашему мнению, мы не видим умысла в уклонении. Это, в основном, неинформированность либо проблемы с регистрацией. Мы даже планируем открыть горячую линию и консультировать по возникающим вопросам», — пояснил Мурашов в ходе пресс-конференции.

Напомним, с 1 января 2017 года собственнику, который не зарегистрирует свою недвижимость, будут начислены налоги сразу за три последних года и взыскан штраф в размере 20% от неоплаченной суммы. Незарегистрированной недвижимости также может грозить снос.