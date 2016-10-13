Власти Подмосковья вышли на масштабную «охоту» на неплательщиков налогов
Красногорск, 13 октября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Московской области стартовала масштабная программа по выявлению незарегистрированной недвижимости. С помощью аэрофотосъемки власти региона будут находить объекты капитального строительства и сверять их фактическое положение с имеющимися у них данными и, таким образом, получать информацию о тех гражданах, которые не платят налоги на имущество. Об этом в ходе пресс-конференции заявил зампред правительства Московской области Александр Чупраков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сейчас мы обратили свое внимание на объекты недвижимости и, прежде всего, на жилые и дачные дома и другие объекты, которые собственники земельных участков строят в Московской области. На базе высококачественной аэрофотосъемки территории области, которая позволяет точно определять месторасположение объектов недвижимости, мы системно стали выявлять объекты, которые по каким-то причинам не были зарегистрированы и их собственники не платят налоги. По нашим оценкам, таких объектов до 30% от всех объектов, которые находятся в Московской области. Кадастровую оценку в 2015 году мы проводили в отношении 8,8 миллиона всех объектов недвижимости», — пояснил Чупраков.
Он также отметил, что власти региона уже составили перечень объектов, на основании которых, владельцам недвижимости были высланы уведомления о необходимости поставить недвижимость на учет и оплачивать налоги.
«Каждый собственник объекта недвижимости должен уплачивать налоги, и в этом нет исключений», — заключил зампред.
Как, в свою очередь, пояснил генеральный директор ГУП МО «МОБТИ» Владислав Мурашов, работу по выявлению незарегистрированной недвижимости в Подмосковье планируется завершить в мае 2017 года.
«По нашему мнению, мы не видим умысла в уклонении. Это, в основном, неинформированность либо проблемы с регистрацией. Мы даже планируем открыть горячую линию и консультировать по возникающим вопросам», — пояснил Мурашов в ходе пресс-конференции.
Напомним, с 1 января 2017 года собственнику, который не зарегистрирует свою недвижимость, будут начислены налоги сразу за три последних года и взыскан штраф в размере 20% от неоплаченной суммы. Незарегистрированной недвижимости также может грозить снос.