Москва, 13 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум.



Флаг России

По данным ВЦИОМ, в сентябре большинство индексов социального самочувствия незначительно сдали позиции после подъема в августе. Однако по сравнению с маем этого года показатели выше, в минусе остается только индекс удовлетворенности жизнью.

Уровень социального оптимизма, который месяц назад достиг годового максимума, в сентябре опустился на 1 п. (значение индекса — 54 п.). Данный результат совпадает с показателем сентября 2011 г., тогда как все последующие годы, вплоть до нынешнего, ожидания от будущего были более оптимистичны (индекс колебался в пределах 57—70 п. с 2012 по 2015 г.). Сегодня 28% опрошенных рассчитывают, что через год их жизнь улучшится, 16%, напротив, ждут ухудшения ситуации.

В сентябре индекс оценок экономической ситуации в стране составил 39 п., с начала года он прибавил 22 п. Однако этот показатель остается ниже значений предыдущих лет (45 п. в сентябре 2015 и 63 п. в 2014 гг.). По-прежнему доля отрицательных ответов (29%) более чем вдвое превышает число положительных высказываний (14%).

Индекс политической обстановки, поднявшись в конце лета до 56 п., в сентябре вернулся к июльскому значению — 53 п. В целом оценки остаются более позитивными, чем несколько месяцев назад, однако сильно проигрывают значениям предыдущих лет (61 п. в сентябре 2015 и 74 п. в 2014 гг.). При этом доля положительных ответов (25%) за месяц выросла больше, чем доля отрицательных (20%), преобладают по-прежнему средние оценки (49%).

Индекс оценок общего вектора развития страны также вернулся к июльскому значению (56 п.) с рекордных в этом году 60 п. в августе. При этом даже самое высокое значение этого года выглядит гораздо менее оптимистичным по сравнению с показателями прошлых лет — 69 и 76 п. в 2015−2014 гг. В целом сблизились доли тех, кто одобряет курс развития страны, и тех, кто только отчасти с ним согласен — 37 и 38% соответственно, число недовольных за месяц выросло на 2 п.п. (19%).

В отличие от других индексов оценки собственного материального положения россиян за последний месяц показали незначительный рост — с 59 до 60 п., это значение близко к показателю 2015 г. Доля негативных оценок (19%) несколько превышает долю положительных оценок (15%), а две трети (64%) считают материальное положение своей семьи средним.

Уровень удовлетворенности жизнью в целом второй месяц продолжает падение, в сентябре он опустился до уровня июня и марта (46 п.). В последние несколько лет оценки жизненной ситуации были выше. Устраивает жизнь в целом 48% опрошенных, сетуют на непростую ситуацию вдвое меньше (26%).

«Индикаторы социального самочувствия стабилизировались — на сегодняшний день главной тенденцией является отсутствие роста, — считает руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова — После провала в начале года, вызванного очередным резким скачком курса рубля и цен, основные показатели продемонстрировали тенденцию к восстановлению, однако по сравнению с прошлым годом динамика отрицательная. Наиболее заметный спад к сентябрю прошлого года отмечается в оценках удовлетворенности жизнью и в оценках направления развития страны. При этом в целом значения индексов пока не являются драматичными — показатели в кризисные 2009−2011 были заметно ниже. Таким образом, на сегодняшний день спад социального самочувствия ощущается, но всё далеко не так плохо, как могло было быть».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24−25 сентября 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Статистическая погрешность — 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.